Костенко: Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко.
"Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", — ідеться у повідомленні.
Наразі самого указу на сайті президента немає.
Офіційний вихід держави з Оттавської конвенції відбувається за шість місяців після офіційного повідомлення про це ООН. Після цього Україна зможе офіційно застосовувати, накопичувати та виробляти протипіхотні міни.
- 28 червня Литва, Латвія та Естонія офіційно повідомили Організацію Об'єднаних Націй про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.