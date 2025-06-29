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Костенко: Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Наразі самого указу на сайті президента немає.

Костенко: Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Фото: Пресслужба командування Об’єднаних сил

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко.

"Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", — ідеться у повідомленні.

Наразі самого указу на сайті президента немає.

Офіційний вихід держави з Оттавської конвенції відбувається за шість місяців після офіційного повідомлення про це ООН. Після цього Україна зможе офіційно застосовувати, накопичувати та виробляти протипіхотні міни.
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