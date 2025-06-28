Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до України.

Про це повідомляє глава МЗС Андрій Сибіга.

"Радий вітати справжнього друга України, Анджея Дуду сьогодні вранці на Центральному вокзалі Києва.Президент Дуда був поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної агресії Росії. Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність з Україною", — ідеться у повідомленні.

Президент Польщі святкуватиме День Конституції України та зустрінеться із Володимиром Зеленським.