Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до України.
Про це повідомляє глава МЗС Андрій Сибіга.
"Радий вітати справжнього друга України, Анджея Дуду сьогодні вранці на Центральному вокзалі Києва.Президент Дуда був поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної агресії Росії. Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність з Україною", — ідеться у повідомленні.
Президент Польщі святкуватиме День Конституції України та зустрінеться із Володимиром Зеленським.
I was pleased to greet Ukraine's true friend, @AndrzejDuda, at Kyiv Central Station this morning.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 28, 2025
President Duda has stood by Ukraine's side during the most difficult times of Russia's full-scale aggression.
We are grateful to him and all Poles who have shown true solidarity… pic.twitter.com/fbqBms5Px0