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Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом в Україну

Президент Польщі зустрінеться із Володимиром Зеленським.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом в Україну
Анджей Дуда та Андрій Сибіга
Фото: Андрій Сибіга

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до України. 

Про це повідомляє глава МЗС Андрій Сибіга. 

"Радий вітати справжнього друга України, Анджея Дуду сьогодні вранці на Центральному вокзалі Києва.Президент Дуда був поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної агресії Росії. Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність з Україною", — ідеться у повідомленні.

Президент Польщі святкуватиме День Конституції України та зустрінеться із Володимиром Зеленським. 
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