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Зеленський провів технологічну Ставку і заслухав доповіді щодо дронів

На Ставці йшлося про фінансування, виробництво та необхідні регуляторні спрощення щодо дронів. 

Зеленський провів технологічну Ставку і заслухав доповіді щодо дронів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів технологічну Ставку і заслухав доповіді щодо дронів.

"Провів Ставку. Саме технологічний компонент – Технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення", – повідомив він у вечірньому зверненні і додав, що ключовою ціллю є  виробництво по максимуму і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також із врахуванням розвитку технологій ворога. 

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Глава України заслухав доповіді військового командування, міністерства оборони України, а також Мінстратегпрому. Також Зеленському доповіла розвідка щодо технологічних планів, намірів Росії. 

"Масштабуємо український потенціал, зокрема по перехоплювачах. Дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України. Всі можливості – бізнесу, всі можливості – державним виробникам. Головне, щоб масштаб нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни", – наголосив президент. 
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