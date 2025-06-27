Президент України Володимир Зеленський провів технологічну Ставку і заслухав доповіді щодо дронів.

"Провів Ставку. Саме технологічний компонент – Технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення", – повідомив він у вечірньому зверненні і додав, що ключовою ціллю є виробництво по максимуму і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також із врахуванням розвитку технологій ворога.

Глава України заслухав доповіді військового командування, міністерства оборони України, а також Мінстратегпрому. Також Зеленському доповіла розвідка щодо технологічних планів, намірів Росії.

"Масштабуємо український потенціал, зокрема по перехоплювачах. Дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України. Всі можливості – бізнесу, всі можливості – державним виробникам. Головне, щоб масштаб нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни", – наголосив президент.