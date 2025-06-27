Умєров: далекобійних операцій буде більше

Міністр оборони розповів, що торік Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів.

Ухвалено рішення збільшити кількість далекобійних операцій у декілька разів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

За його словами, торік Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike), що дозволило регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога.

Усі поставки дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно, згідно із затвердженими планами.

“Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів”, — повідомив Умєров.