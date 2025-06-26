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Уночі оборонці знешкодили 24 ворожі безпілотники

Росія запустила 41 дрон.

Уночі оборонці знешкодили 24 ворожі безпілотники
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі протиповітряна оборона України знешкодила 24 ворожі безпілотники. Росія запустила загалом 41 БпЛА.

Про це інформують у Повіряних силах. 

"У ніч на 26 червня (із 22.00 25 червня) противник атакував 41-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму", – йдеться у повідомленні. 

Основний напрямок удару – прифронтові території Донецької та Харківської областей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряна оборона знешкодила 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 8 – збили вогневими засобами ураження, 16 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях.

Фото: Повітряні сили
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