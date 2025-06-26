Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям за напад на бійця “Азову”.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

“Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку у Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення “Азов”.

Нападники були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики, побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті нападу боєць “Азову” отримав хімічний опік очей та численні забої.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів, встановлюється можлива причетність інших осіб до вчинення злочину, а також мета його вчинення.