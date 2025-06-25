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На Одещині затримали військового, який намагався організувати втечу до Молдови

Він самовільно залишив частину.

На Одещині затримали військового, який намагався організувати втечу до Молдови
затримання військового-дезертира
Фото: Facebook/Південне регіональне управління ДПСУ

Прикордонники затримали військовослужбовця, який самовільно залишив частину та намагався організувати втечу для себе та інших військових до Молдови.

Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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За даними оперативників Білгород-Дністровського прикордонного загону, військовий запропонував одному з прикордонників 2500 доларів за сприяння у переправленні через річку Дністер — зокрема, за доставку до кордону та надання плавзасобу. У разі успіху він обіцяв надалі залучити інших військових у статусі самовільно залишених частину.

Прикордонник відмовився від пропозиції та повідомив про неї правоохоронцям.

Під час передачі коштів фігуранта затримали в одному з населених пунктів Одеської області. Операція відбулася за участі СБУ, ДБР та Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Затриманому оголосили підозру, а суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 302 тисячі гривень.
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