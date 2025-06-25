На Одещині затримали військового, який намагався організувати втечу до Молдови

Прикордонники затримали військовослужбовця, який самовільно залишив частину та намагався організувати втечу для себе та інших військових до Молдови.

Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За даними оперативників Білгород-Дністровського прикордонного загону, військовий запропонував одному з прикордонників 2500 доларів за сприяння у переправленні через річку Дністер — зокрема, за доставку до кордону та надання плавзасобу. У разі успіху він обіцяв надалі залучити інших військових у статусі самовільно залишених частину.

Прикордонник відмовився від пропозиції та повідомив про неї правоохоронцям.

Під час передачі коштів фігуранта затримали в одному з населених пунктів Одеської області. Операція відбулася за участі СБУ, ДБР та Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Затриманому оголосили підозру, а суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 302 тисячі гривень.