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ОВА: у зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 120 дітей

На Донеччині у зоні активних бойових дій знаходяться 16 громад.

ОВА: у зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 120 дітей
Фото: Сергій Лисак

У зоні бойових дій на Донеччині досі залишаються 120 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОВА Сергій Гончаров, пише Укрінформ.

"В зоні активних бойових дій станом на 24 червня 2025 року на території області залишається 24 527 осіб цивільного населення, з них 120 дітей", — каже Гончаров.

Зокрема, у Костянтинівській громаді, яка перебуває постійно під обстрілами, залишаються 8 955 осіб, з них у самому місті Костянтинівка — 8762 людини.

Зараз на Донеччині у зоні активних бойових дій знаходяться 16 громад: Костянтинівська, Торецька, Покровська, Часовоярська, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Іллінівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська.
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