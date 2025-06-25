Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Понівечені дві багатоповерхівки та приватний будинок.

Російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини, там зафіксовано пошкодження.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня війська РФ завдали ударів по Нікопольщині. Били по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах FPV-дронами та артилерією.

Понівечені дві багатоповерхівки та приватний будинок. Люди неушкоджені.

У Дніпрі, за останніми даними, через ракетну атаку напередодні – 304 постраждалих. У лікарнях залишаються 112, серед них семеро дітей. З 14 поранених в місті Самар п’ятеро – все ще в стаціонарі.