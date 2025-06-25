Трамп пообіцяв розглянути можливість надання Україні додаткових ракет Patriot

пресконференція Дональда Трампа 25 червня 2025 року після саміту НАТО в Нідерландах

США розглянуть можливість надання Україні більшої кількості ракет до ЗРК Patriot.

Про це лідер США Дональд Трамп сказав на пресконференції у Нідерландах після саміту НАТО 25 червня, передає The Guardian.

Трамп наголосив, що установки «дуже ефективні, на 100% ефективні».

Коментуючи свої ранні заяви про «закінчення війни за 24 години», американський президент визнав, що ця обіцянка була «саркастичною» і додав, що «це набагато складніше, ніж хтось може собі уявити».