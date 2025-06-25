Росіяни поранили цивільного у передмісті Херсона

Російські окупанти атакували мирного жителя Антонівки у Херсонському районі. Чоловіка госпіталізували.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Через ворожий удар 38-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та грудної клітини", — ідеться у повідомленні.
Постраждалий перебуває у лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.
- Одна людина вбита і вісім поранені внаслідок російських вчорашніх ударів по Херсонській області. Ворог атакував критичну, соціальну інфраструктури і будинки.