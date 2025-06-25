На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного хлопця

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 17-річного хлопця, якого війна розлучила з рідними ще у 2022 році, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до Росії, він зміг подолати всі труднощі та нарешті возз’єднатися з мамою і сестрою, які чекали на нього в Україні.

Повернення стало можливим завдяки зусиллям Української мережі за права дитини.

Раніше керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба розповів, що вагнерівці тренують українських дітей у військових таборах. Їх вчать встановлювати «розтяжки» з гранатами, мінувати територію, збирати й розбирати автомати, стріляти.