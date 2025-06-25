​Поліцейські притягнули до відповідальності батьків 13-річного зачепера з Білої Церкви

Поліцейські Київщини притягнули до відповідальності батьків малолітнього зачепера з Білої Церкви.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Відео з небезпечною розвагою правоохоронці виявили у місцевих Telegram-каналах. На кадрах хлопець їхав, зачепившись ззовні електропотяга між станціями Роток–Томилівка.

Ювенальні інспектори встановили особу підлітка - ним виявився 13-річний місцевий мешканець. Хлопець зізнався, що наражав себе на смертельну небезпеку заради вподобайок у соцмережах.

Правоохоронці провели з родиною профілактичну бесіду і наголосили на небезпеці подібних вчинків та наслідках.

На батьків склали адміністративний протокол за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини (ч. 1 ст. 184 КУпАП) (тягне за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів).

Зачепери — це люди, переважно підлітки, які займаються зачепінгом - екстремальним катанням на зовнішніх частинах рухомого транспорту, таких як потяги, трамваї чи метро. Вони можуть чіплятися до вагонів, сидіти на дахах або стояти на східцях під час руху транспорту. Часто це робиться заради відео чи фото для соцмереж.

Попри те, що для багатьох це виглядає як розвага, зачепінг є вкрай небезпечним. Він може призвести до серйозних травм або навіть смерті - через ураження струмом від контактної мережі або падіння з рухомого транспорту.