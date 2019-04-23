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В Житомирской области 18-летний зацепер получил ожоги 96% тела

Парень госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В Житомирской области 18-летний зацепер получил ожоги 96% тела
Фото: uz.gov.ua

В Житомирской области 18-летний парень забрался на крышу электрички, где его ударило током, в результате чего он получил ожоги 96% тела. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Инцидент произошел около часа ночи. На местном железнодорожном вокзале находилась электричка сообщением "Фастов-Житомир". 18-летний парень влез на ее крышу, где получил удар электрическим током напряжением 27 тыс. Вт.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в ожоговое отделение областной больницы.

Напомним, с начала года от поражения током на железной дороге погибли три человека, еще один подросток-зацепер погиб, сорвавшись с поезда.

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