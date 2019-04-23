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Институт модернизации образования объявил конкурс на электронные учебники

На конкурс принимают проекты 10 учебников для 2, 5, 6, 10 и 11 классов.

Институт модернизации образования объявил конкурс на электронные учебники
Фото: НУШ

Министерство образования и науки объявило конкурс проектов электронных учебников для 2, 5, 6, 10 и 11 классов. Об этом сообщает Институт модернизации содержания образования.

На конкурс принимаются проекты электронных учебников по интегрированному курсу "Я исследую мир", "Искусство" для 2 класса; "Введение в историю", "Природоведение", "Трудовое обучение" для 5 классов, "Всемирная история. История Украины (интегрированный курс)", "География" для 6 класса; "Биология и экология (уровень стандарта)", "История: Украина и мир (интегрированный курс, уровень стандарта)" для 10 класса; "Биология и экология (уровень стандарта)" для 11 класса.

Напомним, в 2018 году государство напечатало 4,12 млн экземпляров учебников для первоклассников общей стоимостью 198,77 млн гривен

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