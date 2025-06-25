Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Суми за три дні?
Суми за три дні?
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок нічної дронової атаки є влучання в 6 локаціях в Одеській, Сумській і Харківській областях

Більшість БпЛА вдалося збити. 

У ніч на 25 червня, починаючи з 22 години, росіяни застосували проти України 71 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда – окупований Крим.

Зафіксовано влучання в шести локаціях в Одеській, Сумській і Харківській областях. Більшість дронів вдалося збити, повідомили Повітряні сили. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram
Результати відбиття атаки

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – розповіли військові. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Що робити з «шахедами»?". 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies