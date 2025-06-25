Унаслідок нічної дронової атаки є влучання в 6 локаціях в Одеській, Сумській і Харківській областях

У ніч на 25 червня, починаючи з 22 години, росіяни застосували проти України 71 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда – окупований Крим.
Зафіксовано влучання в шести локаціях в Одеській, Сумській і Харківській областях. Більшість дронів вдалося збити, повідомили Повітряні сили.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – розповіли військові.
Більше на цю тему – в матеріалі "Що робити з «шахедами»?".