Унаслідок нічної дронової атаки є влучання в 6 локаціях в Одеській, Сумській і Харківській областях

У ніч на 25 червня, починаючи з 22 години, росіяни застосували проти України 71 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда – окупований Крим.

Зафіксовано влучання в шести локаціях в Одеській, Сумській і Харківській областях. Більшість дронів вдалося збити, повідомили Повітряні сили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати відбиття атаки

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – розповіли військові.

Більше на цю тему – в матеріалі "Що робити з «шахедами»?".