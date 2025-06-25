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Конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки виграв Олександр Цивінський

Лише за нього проголосували представники міжнародних організацій.

Конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки виграв Олександр Цивінський
Олександр Цивінський
Фото: Скріншот відео

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що переможцем конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський. 

За словами обранця, кандидатуру Цивінського підтримали троє представників міжнародних організацій. Натомість українські урядовці виступали за інших претендентів - детективів Михайла Буртового та Олега Борисенка, по три голоси.

У відповідності до закону, у створення якого брав участь Ярослав Железняк, саме Олександра Цивінського зобов'язані пропонувати уряду на посаду голови БЕБ. Кабмін має 10 днів на його затвердження, найближче засідання відбудеться вже у середу о 12 годині.
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