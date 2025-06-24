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​Росіяни поранили цивільного на Харківщині

Окупанти поранили чоловіка дроном.

​Росіяни поранили цивільного на Харківщині
Ілюстративне фото

Сьогодні вдень, 24 червня, російська окупаційна армія атакувала Купʼянськ Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Близько 16:10 російська армія вдарила по м. Купʼянськ, застосувавши FPV-дрон. Боєприпас був скинутий на територію приватного домоволодіння: пошкоджено будинок”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки росіян 76-річний чоловік отримав вибухове поранення, його доставили до лікарні.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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