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Головне за вівторок, 24 червня: наслідки атаки на Дніпро, понад 120 боєзіткнень, саміт НАТО в Гаазі

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли, резолюція ПАРЄ щодо агресії Росії. Яким запам’ятається 1217-й день повномасштабної війни.

Головне за вівторок, 24 червня: наслідки атаки на Дніпро, понад 120 боєзіткнень, саміт НАТО в Гаазі
Вагон потягу "Одеса-Запоріжжя" після удару росіян
Фото: Дніпропетровська ОВА

Станом на 22:27, за уточненими даними Нацполіції, внаслідок ворожої атаки у Дніпрі загинуло 17 осіб.

Постраждало 186 осіб, серед них 23 дитини.

Уранці вівторка Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Чотири вибухи пролунали в Дніпрі, також під удар потрапило місто Самар (попередня назва – Новомосковськ).

Десять пасажирів поїзду "Одеса - Запоріжжя", пошкодженого російським ракетним ударом, звернулися до лікарів. Троє з них були госпіталізовані, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Серед них троє дітей - 5 місяців, 2 та 6 років. Семеро поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження. Серед травм - мінно-вибухові, осколкові та забої", - написав він у Telegram.

25 червня у Дніпрі оголосили днем жалоби.

Міський голова заявив про безпрецедентну кількість руйнувань за весь час війни.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 червня на фронті від початку доби зафіксовано 122 бойових зіткнення.

Понад третина боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку.

Активні бойові дії тривали й на Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 червня – в новині.

Президент Володимир Зеленський у короткій заяві перед початком саміту НАТО, виступаючи разом з генсеком Альянсу Марком Рютте, заявив, що Україна потребує додаткових систем ППО.

«Нам все ще потрібна протиповітряна оборона, і ми все ще маємо підтримку в цьому напрямку від партнерів та розраховуємо на її продовження. А також сподіваємося на спільне виробництво (зброї) і масштабну військову допомогу», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що про посилення української ППО йшлося під час Вашингтонського саміту НАТО торік.

ПАРЄ закликала створити спецтрибунал і визнала Білорусь і КНДР співучасниками агресії проти України.

Асамблея також підтвердила правомірність використання заморожених російських активів для компенсації збитків нашій державі.

Докладніше – в новині.

Ціни на нафту впали майже на 5% у вівторок після того, як Ізраїль погодився припинити вогонь з Іраном після майже двох тижнів конфлікту, повідомляє BBC.

Нафта марки Brent, міжнародний еталон цін на нафту, впала до 68 доларів за барель, що нижче за рівень, на якому вона була, коли Ізраїль запустив ракети по ядерних об'єктах Ірану 13 червня.

Ціни різко зросли останніми днями через все більші побоювання, що Іран може порушити світові поставки, заблокувавши Ормузьку протоку ‒ ключовий маршрут доставки нафти та газу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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