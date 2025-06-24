25 червня у Дніпрі оголосили днем жалоби

У середу, 25 червня, у Дніпрі буде день жалоби за жертвами російської атаки 24 числа.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
«Це — безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни... Усі служби працюють. Поліція, рятувальники, комунальники. На місцях розгорнуті намети, де приймають заявки щодо постраждалого майна», - розповів Філатов.
За його словами, наразі остаточні підрахунки руйнувань і пошкоджень ще не завершені, проте вже зараз перелік збитків «просто величезний».
«У житлових будинках та різних комунальних закладах по місту маємо понад 2 (!) тисячі самих лише потрощених вікон. Загалом пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені також покрівлі. Значні руйнування й у приватному секторі. Лишень на цю мить до адміністрації Новокодацького району зафіксовано майже 400 (!!!) звернень від людей. І ці заявки продовжують надходити. Постраждали майже 40 навчальних закладів — звичайні ліцеї та гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища», - повідомив міський голова.
Також є різні пошкодження медзакладів — лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка.
Зазнав пошкоджень громадський транспорт – уражені три трамвайні вагони, пошкоджена опору контактної мережі. Зачепило диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю. Постраждали також Кайдацька насосно-фільтрувальна станція, 16 районних та прибудинкових котелень, Льодова арена, виправна колонія, будівлі хлібзаводу, одного з промислових підприємств, районних адміністрацій та держказначейства.
- Вранці 24 червня Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Чотири вибухи пролунали в Дніпрі, також під удар потрапило місто Сармар, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
- До цього Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск декількох "швидкісних цілей" на Дніпро, а потім на Миргород.