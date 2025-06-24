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Фігурантка справи про розкрадання 42 млн грн Міноборони викрила спільників і уникнула тюрми

Кошти повернули державі. 

Фігурантка справи про розкрадання 42 млн грн Міноборони викрила спільників і уникнула тюрми
Ілюстративне фото
Фото: mil.gov.ua

В рамках розслідування справи про заволодіння коштами Міністерства оборони, призначених на потреби Збройних Сил - одна, одна з підозрюваних пішла на угоду зі слідством та викрила спільників. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році організована група осіб незаконно заволоділа 42,4 млн грн, які були перераховані одному з підприємств для закупівлі товарів військового призначення. Надалі ці кошти були легалізовані через фінансові операції.

"Одна з учасниць схеми надала викривальні покази на співорганізаторів, визнала вину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. У межах кримінального провадження на рахунки підприємства накладено арешт. Кошти передано в управління АРМА", - йдеться в повідомленні. 

Таким чином, за рішенням суду 42,4 млн грн було конфісковано в дохід держави.

Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду між прокурором та обвинуваченою, визнав її винною за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, але звільнив від його відбування з іспитовим строком 3 роки. 

  • У жовтні минулого року  президент Володимир Зеленський підписав закон № 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах. У разі співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування збитків, закон дозволяє призначати менший строк покарання. Також суд може визначити як додаткове покарання - штраф. 
  • Цю версію законопроєкту схвалили НАБУ і Спеціалізована антикорпрокуратура.
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