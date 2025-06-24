Фігурантка справи про розкрадання 42 млн грн Міноборони викрила спільників і уникнула тюрми

В рамках розслідування справи про заволодіння коштами Міністерства оборони, призначених на потреби Збройних Сил - одна, одна з підозрюваних пішла на угоду зі слідством та викрила спільників.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році організована група осіб незаконно заволоділа 42,4 млн грн, які були перераховані одному з підприємств для закупівлі товарів військового призначення. Надалі ці кошти були легалізовані через фінансові операції.

"Одна з учасниць схеми надала викривальні покази на співорганізаторів, визнала вину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. У межах кримінального провадження на рахунки підприємства накладено арешт. Кошти передано в управління АРМА", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, за рішенням суду 42,4 млн грн було конфісковано в дохід держави.

Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду між прокурором та обвинуваченою, визнав її винною за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, але звільнив від його відбування з іспитовим строком 3 роки.