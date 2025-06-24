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Справа про хабар за встановлення споруд: мера Бердичева відсторонили від посади

За два дозволи на встановлення споруд посадовець одержав хабар у розмірі 2000 доларів США.

Справа про хабар за встановлення споруд: мера Бердичева відсторонили від посади
Сергій Орлюк
Фото: міська рада Бердичева

Посадовця, який отримав хабар 2000 доларів США за встановлення торговельних споруд, відсторонено від посади, повідомляє Житомирська обласна прокуратура. За даними українських медіа, йдеться про мера Бердичева Сергія Орлюка.

Корольовський районний суд м. Житомира погодився з доводами прокурора Житомирської обласної прокуратури та задовольнив його клопотання про відсторонення від займаної посади посадовця Бердичівської міської ради на Житомирщині.

Раніше посадовцю міськради було повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за погодження розміщення тимчасових споруд для торгівлі на території громади (ч. 3 ст. 368 КК України).

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Він ініціював розгляд та лобіював інтереси підприємця на засіданнях робочої групи та виконавчого комітету, а після цього – особисто підписав відповідні рішення про погодження місць для розміщення зупинкових комплексів у визначених локаціях. За два дозволи чоловік одержав хабар у розмірі 2000 доларів США.

Ухвала про відсторонення від посади виконується негайно.

Декілька днів тому hromadske повідомило, що за підозрою у вимаганні хабаря затримали мера Бердичева Сергія Орлюка.
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