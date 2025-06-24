«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСуспільствоВійна

На війні загинув футбольний тренер Віталій Ванкевич, відомий під позивним "Фізрук"

Ще в 2013 році, 18-річним юнаком, він підписав контракт із ЗСУ.

На війні загинув футбольний тренер Віталій Ванкевич, відомий під позивним "Фізрук"
Віталій Ванкевич
Фото: Шептицька міськрада

На війні з російськими окупантами загинув 30-річний вчитель і футбольний тренер Віталій Ванкевич.

 Про повідомила Шептицька міськрада, а також Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту

"Із глибоким сумом і болем у серці повідомляємо: на 31-му році життя під час бойових дій загинув Захисник України — Віталій Ванкевич, відомий під позивним «Фізрук»", - йдеться в повідомленні.

Віталій був футбольним тренером із села Шептицьке на Львівщині, гравцем футзальної команди, асистентом арбітра обласних футбольних змагань. Його знали і поважали не лише як фахівця у спорті, а й як відданого патріота.

У листопаді 2013 року, 18-річним юнаком, він підписав контракт зі Збройними Силами України. Віталій служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. У квітні 2014 він вирушив на Донбас захищати українську землю. 

Після початку повномасштабного вторгнення Росії - знову став до зброї, цього разу у лавах 45-ї окремої артилерійської бригади як старший стрілець і командир розвідувального взводу.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies