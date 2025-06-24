На війні загинув футбольний тренер Віталій Ванкевич, відомий під позивним "Фізрук"

Ще в 2013 році, 18-річним юнаком, він підписав контракт із ЗСУ.

На війні з російськими окупантами загинув 30-річний вчитель і футбольний тренер Віталій Ванкевич.

Про повідомила Шептицька міськрада, а також Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту.

"Із глибоким сумом і болем у серці повідомляємо: на 31-му році життя під час бойових дій загинув Захисник України — Віталій Ванкевич, відомий під позивним «Фізрук»", - йдеться в повідомленні.

Віталій був футбольним тренером із села Шептицьке на Львівщині, гравцем футзальної команди, асистентом арбітра обласних футбольних змагань. Його знали і поважали не лише як фахівця у спорті, а й як відданого патріота.

У листопаді 2013 року, 18-річним юнаком, він підписав контракт зі Збройними Силами України. Віталій служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. У квітні 2014 він вирушив на Донбас захищати українську землю.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії - знову став до зброї, цього разу у лавах 45-ї окремої артилерійської бригади як старший стрілець і командир розвідувального взводу.