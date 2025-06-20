hromadske: за підозрою в вимаганні хабаря затримали мера Бердичева Сергія Орлюка

Інформацію про це повідомили і джерела Житомир.info .

За інформацією hromadske, за підозрою у вимаганні хабаря затримали мера Бердичева Сергія Орлюка. Затримання журналістам підтвердила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Наталія Калиновська, не назвавши конкретної посади чи імені.

Про затримання міського голови повідомили і джерела видання Житомир.info. А в місцевому телеграм-каналі опублікували фото чоловіка в наручниках, схожого на Орлюка.

Сергій Орлюк очолює міську раду з 2020 року. До того був депутатом Житомирської обласної ради і Бердичівської міської ради.