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hromadske: за підозрою в вимаганні хабаря затримали мера Бердичева Сергія Орлюка

Інформацію про це повідомили і джерела Житомир.info.

hromadske: за підозрою в вимаганні хабаря затримали мера Бердичева Сергія Орлюка
Сергій Орлюк
Фото: міська рада Бердичева

За інформацією hromadske, за підозрою у вимаганні хабаря затримали мера Бердичева Сергія Орлюка. Затримання журналістам підтвердила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Наталія Калиновська, не назвавши конкретної посади чи імені.

Про затримання міського голови повідомили і джерела видання Житомир.info. А в місцевому телеграм-каналі опублікували фото чоловіка в наручниках, схожого на Орлюка. 

Сергій Орлюк очолює міську раду з 2020 року. До того був депутатом Житомирської обласної ради і Бердичівської міської ради. 
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