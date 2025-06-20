Уранці 20 червня російська армія вдарила КАБами по с. Хатнє Куп'янського району на Харківщині. Унаслідок удару зруйновані будинки.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 20 червня орієнтовно о 5:15 збройні сили РФ завдали авіаудари по с. Хатнє Купʼянського району. Ворог скинув на населений пункт три керовані авіаційні бомби.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.

Люди не постраждали.