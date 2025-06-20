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Армія РФ завдала авіаударів по Куп'янщині, є пошкодження

Ворог атакував село Хатнє Куп'янського району.

Армія РФ завдала авіаударів по Куп'янщині, є пошкодження
Фото: Харківська обласна прокуратура

Уранці 20 червня російська армія вдарила КАБами по с. Хатнє Куп'янського району на Харківщині. Унаслідок удару зруйновані будинки.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 20 червня орієнтовно о 5:15 збройні сили РФ завдали авіаудари по с. Хатнє Купʼянського району. Ворог скинув на населений пункт три керовані авіаційні бомби.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.

Люди не постраждали.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, з них 2 – діти.
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