Уранці 20 червня російська армія вдарила КАБами по с. Хатнє Куп'янського району на Харківщині. Унаслідок удару зруйновані будинки.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
За даними слідства, 20 червня орієнтовно о 5:15 збройні сили РФ завдали авіаудари по с. Хатнє Купʼянського району. Ворог скинув на населений пункт три керовані авіаційні бомби.
Унаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.
Люди не постраждали.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, з них 2 – діти.