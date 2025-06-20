Головне за ніч та ранок п’ятниці, 20 червня: атаки на Одесу та Харків, майже 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 176 бойових зіткнень, бої на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли, війна між Іраном та Ізраїлем.

У Одесі цієї ночі внаслідок застосування росіянами ударних безпілотників зафіксовано понад 10 влучань в об'єкти цивільної інфраструктури, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вогонь охопив 4-поверховий будинок, звідти врятували трьох людей. Ще шестеро мешканців евакуйовані. Під час рятувальної операції стався обвал конструкцій, через який постраждали троє

У 23-поверховому житловому будинку через пожежу евакуювали 600 осіб. Трьох людей, з яких двох дітей, врятували із заблокованої квартири.

Загоряння сталися ще у п'яти будинках. Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами частково зруйнованої споруди можуть бути люди.

За даними Офісу генпрокурора, одна людина загинула, поранені 14.

Харків увечері і вночі опинився під обстрілом БпЛА.

За інформацією Генпрокуратури, у Шевченківському районі міста зафіксовано три влучання. Один із безпілотників влучив у дворі багатоквартирного житлового будинку. Там вибито скління, пошкоджено щонайменше 50 автомобілів. Дістала поранення 27-річна жінка. Медичну допомогу надали двом дітям — дівчатам 12 та 17 років, які зазнали гострої реакції на стрес.

Влучання також зафіксовано у дах незаселеного будинку. Там виникла пожежа, вогнем було охоплено два поверхи.

Крім того, пошкоджень зазнала територія одного з підприємств у Київському районі міста.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 176 боїв, з них майже третина (52) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку сталося 29 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 13 атак ворога.

Сили оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 пункти управління, 6 засобів ракетних військ і артилерії та ще інший важливий об’єкт ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1090 солдатів. Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 1 009 330 окупантів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 20 червня українська протиповітряна оборона знешкодила 70 ворожих безпілотників.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії та із Чауди, що на ТОТ Криму.

Станом на 08.00 протиповітряна оборона знешкодила 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Уночі 20 червня Іран та Ізраїль обмінялися новими ударами. Сили оборони Ізраїлю заявили про завдання десятків ударів із винищувачів по цілях у Тегерані, передає BBC.

Близько 120 снарядів використав Ізраїль для нічної атаки, спрямованої проти виробництва ракет та центру ядерних досліджень. Однак вночі від ударів потерпав не лише Іран, а й південь Ізраїля.

Також з'явилися нові дані про наслідок вчорашнього удару по медичному центрі "Сорока"в місті Баар-Шева – кількість поранених зросла до 71.

Парламент Нідерландів назвав геноцидом депортацію кримських татар радянським режимом у 1944 році.

Нідерланди стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом.

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