Головне за ніч та ранок п’ятниці, 20 червня: атаки на Одесу та Харків, майже 180 боєзіткнень

У Одесі цієї ночі внаслідок застосування росіянами ударних безпілотників зафіксовано понад 10 влучань в об'єкти цивільної інфраструктури, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вогонь охопив 4-поверховий будинок, звідти врятували трьох людей. Ще шестеро мешканців евакуйовані. Під час рятувальної операції стався обвал конструкцій, через який постраждали троє
У 23-поверховому житловому будинку через пожежу евакуювали 600 осіб. Трьох людей, з яких двох дітей, врятували із заблокованої квартири.
Загоряння сталися ще у п'яти будинках. Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами частково зруйнованої споруди можуть бути люди.
За даними Офісу генпрокурора, одна людина загинула, поранені 14.
Харків увечері і вночі опинився під обстрілом БпЛА.
За інформацією Генпрокуратури, у Шевченківському районі міста зафіксовано три влучання. Один із безпілотників влучив у дворі багатоквартирного житлового будинку. Там вибито скління, пошкоджено щонайменше 50 автомобілів. Дістала поранення 27-річна жінка. Медичну допомогу надали двом дітям — дівчатам 12 та 17 років, які зазнали гострої реакції на стрес.
Влучання також зафіксовано у дах незаселеного будинку. Там виникла пожежа, вогнем було охоплено два поверхи.
Крім того, пошкоджень зазнала територія одного з підприємств у Київському районі міста.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 176 боїв, з них майже третина (52) – на Покровському напрямку.
На Лиманському напрямку сталося 29 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 13 атак ворога.
Сили оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 пункти управління, 6 засобів ракетних військ і артилерії та ще інший важливий об’єкт ворога.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1090 солдатів. Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 1 009 330 окупантів.
Більше інформації про втрати ворога – в новині.
У ніч на 20 червня українська протиповітряна оборона знешкодила 70 ворожих безпілотників.
Як повідомили у Повітряних силах, загалом противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії та із Чауди, що на ТОТ Криму.
Станом на 08.00 протиповітряна оборона знешкодила 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
Уночі 20 червня Іран та Ізраїль обмінялися новими ударами. Сили оборони Ізраїлю заявили про завдання десятків ударів із винищувачів по цілях у Тегерані, передає BBC.
Близько 120 снарядів використав Ізраїль для нічної атаки, спрямованої проти виробництва ракет та центру ядерних досліджень. Однак вночі від ударів потерпав не лише Іран, а й південь Ізраїля.
Також з'явилися нові дані про наслідок вчорашнього удару по медичному центрі "Сорока"в місті Баар-Шева – кількість поранених зросла до 71.
Парламент Нідерландів назвав геноцидом депортацію кримських татар радянським режимом у 1944 році.
Нідерланди стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом.
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