Загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 416 людей, у тому числі 35 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 19 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 20 червня.

Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено авто; у Родинському пошкоджено приватний будинок і банк.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 автівки і лінію електропередач, у Щуровому — 4 автівки і гараж. У Слов'янську пошкоджено 2 промислові будівлі. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено 3 нежитлові приміщення. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 приватні будинки, адмінбудівлю і авто; у Віролюбівці пошкоджено 5 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.