На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 19 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 20 червня.
Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено авто; у Родинському пошкоджено приватний будинок і банк.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 автівки і лінію електропередач, у Щуровому — 4 автівки і гараж. У Слов'янську пошкоджено 2 промислові будівлі. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено 3 нежитлові приміщення. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 приватні будинки, адмінбудівлю і авто; у Віролюбівці пошкоджено 5 будинків.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.