На Нікопольщині росіяни поранили людину, пошкодили підприємства та навчальні заклади

Також понівечені будинки та газогін.

Російські війська атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області. Там поранена людина, пошкоджені підприємства та навчальні заклади.

Про це інформував начальник ОВА Сергій Лисак.

"Вибухи знову лунали на Нікопольщині. Агресор атакував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Застосовував РСЗВ "Град", артилерію та FPV-дрони", – написав він у телеграмі.

Постраждав 39-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані.

Пошкоджені 2 промислові підприємства і 2 навчальні заклади, авто. Понівечені 4 приватні будинки. Зачепило газогін.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки