Головне за четвер, 19 червня: обмін полоненими, бої на Покровському напрямку, новий командувач Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

“Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України”, - йдеться у документі.

Шаповалов - бойовий офіцер із багатим досвідом. Народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 19 червня загальна кількість бойових зіткнень на фронті становила 88.

Росіяни тиснуть на Покровському, Лиманському і Торецькому напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 червня – в новині.

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими в категорії "тяжкохворі і поранені", згідно з домовленостями у Стамбулі, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За дорученням президента України визволено з російської неволі групу Захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям. На Батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України", - йдеться в

Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені сьогодні захисники - представники рядового та сержантського складу. Вони воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також у Запорізькій та Київській областях.

У російському полоні наразі лишаються понад 800 військовослужбовців "Азову", повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов".

"Але вони не самі. Ми боремось за них. "Азов" діє. Системно, щодня працює на всіх рівнях, аби пришвидшити повернення наших полонених. Кожен боєць "Азову" розуміє: полонений окупант – це шанс повернути свого побратима. Лише на Торецькому напрямку за кілька місяців бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взяли в полон десятки окупантів. У січні 2025 року – 23 російських військових. У березні – ще 20. Нещодавно – ще 8. Робота триває. Це – наш обмінний фонд", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що делегації військовослужбовців "Азову" регулярно зустрічаються з парламентарями, дипломатами та правозахисниками Великої Британії, Німеччини, Європейського Союзу.

У пʼятницю, 20 червня, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких нападів Росії на Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. "Я дякую президентству Гайани та іншим партнерам за підтримку прохання України. Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та посилення України, включаючи додаткові можливості протиповітряної оборони". - написав він у соцмережі Х.

Повідомлено про підозру п’ятьом учасникам групи, причетним до привласнення державних коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС, передає Офіс Генпрокурора.

Серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств. Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, в процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури – будівництво водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Вони постачались головному підряднику вже з переплатою понад 40 % від ринкової вартості.

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