Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити закінчення війни в Україні.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 19 червня.

«Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатися на найвищому рівні – це рівень саме рішень. Я готовий зустрічатись у будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни», - сказав глава держави.

Він додав, що «бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа».

Зеленський наголосив, що дуже розраховує на допомогу лідера США і вплив Штатів. «Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна», - зазначив український президент.