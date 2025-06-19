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Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним

«І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа», - додав глава держави.

Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити закінчення війни в Україні.

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Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 19 червня.

«Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатися на найвищому рівні – це рівень саме рішень. Я готовий зустрічатись у будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни», - сказав глава держави.

Він додав, що «бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа». 

Зеленський наголосив, що дуже розраховує на допомогу лідера США і вплив Штатів. «Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна», - зазначив український президент.

  • Перед цим Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але документи підписувати не буде, бо не вважає українського президента "легітимним".
  • У 2022 році з'явилося рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про неможливість проведення переговорів з президентом Росії, щоб запобігти можливості будь-яких несанкціонованих переговорів з РФ. Це рішення Зеленський ввів у дію відповідним указом.
  • Згодом президент пояснив цей крок тим, що "Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом із сепаратистами та представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність. Було багато переговорних процесів, багато тіньових переговорних коридорів. Я це швидко зупинив. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі. Я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни. Це було, коли їхні війська були тут, у київському регіоні".
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