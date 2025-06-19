«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Суми за три дні?
Суми за три дні?
ГоловнаСуспільствоВійна

Бровді: підрозділи проєкту “Лінія дронів” входять до угрупування Сил безпілотних систем

Ці зміни означають впровадження уніфікованих підходів, у розвідці, плануванні, тактиці застосування.

Бровді: підрозділи проєкту “Лінія дронів” входять до угрупування Сил безпілотних систем
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")
Фото: Facebook/Роберт Бровді

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді розповів про результати свого першого тижня на посаді.

Він зазначив, що сьогодні створено угруповання СБС, і підрозділи проєкту “Лінія дронів” входять до угруповання СБС. Таким чином реалізується один з ключових етапів 100-денного плану розвитку СБС. 

Ці зміни означають впровадження уніфікованих підходів, у розвідці, плануванні, тактиці застосування.

Support LB.ua

“Автоматизовані розрахунки витрат та потреб, система звітності/верифікації усіх застосувань дронів, а не лише уражень, оперативний аналіз ефективності застосування дронів та боєприпасів, як результат- відхід від паперової звітності та формування реальної потреби дронів та боєприпасів. З ланки екіпажу на ланку командування”, - повідомив Роберт Бровді

Він також анонсував системне бойове застосування безпілотних систем, раціональне до викликів фронту розташування підрозділів угрупування.

“Від сьогодні підрозділи угруповання діятимуть у межах єдиної вертикалі управління”, - наголосив командувач СБС.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies