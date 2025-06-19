Бровді: підрозділи проєкту “Лінія дронів” входять до угрупування Сил безпілотних систем

Ці зміни означають впровадження уніфікованих підходів, у розвідці, плануванні, тактиці застосування.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді розповів про результати свого першого тижня на посаді.

Він зазначив, що сьогодні створено угруповання СБС, і підрозділи проєкту “Лінія дронів” входять до угруповання СБС. Таким чином реалізується один з ключових етапів 100-денного плану розвитку СБС.

Ці зміни означають впровадження уніфікованих підходів, у розвідці, плануванні, тактиці застосування.

“Автоматизовані розрахунки витрат та потреб, система звітності/верифікації усіх застосувань дронів, а не лише уражень, оперативний аналіз ефективності застосування дронів та боєприпасів, як результат- відхід від паперової звітності та формування реальної потреби дронів та боєприпасів. З ланки екіпажу на ланку командування”, - повідомив Роберт Бровді.

Він також анонсував системне бойове застосування безпілотних систем, раціональне до викликів фронту розташування підрозділів угрупування.

“Від сьогодні підрозділи угруповання діятимуть у межах єдиної вертикалі управління”, - наголосив командувач СБС.