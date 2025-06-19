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МВС: Встановлені імена російських військових, тіла яких передали Україні. Їх повернуть Росії

"Це свідчення того, наскільки дріб’язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам". 

МВС: Встановлені імена російських військових, тіла яких передали Україні. Їх повернуть Росії
глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

Україна встановила імена російських військових, тіла яких були передані по репатріації разом з тілами полеглих українських воїнів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Цинізм без меж: Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців", - написав він у Telegram.

"Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів", - додав Клименко. 

Зокрема,  йдеться про труп №192/25, одягнений у форму зразка ЗС РФ. При ньому - паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: "ВС РОССИИ МТ-146004".

"Особу встановлено: Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади рф (в/ч 35390)", - зазначив міністр.

Фото: МВС

Фото: МВС

Клименко наголосив, що цього російського військового родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині.

"Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам", - наголосив Клименко.

Фото: МВС

Він також повідомив, що Україна поверне ці тіла. 

"Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна - з ім’ям та честю, Росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога - не тільки вбивати, а й брехати про смерть", - підсумував голова МВС.

  • 16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема - військовослужбовцям. Повідомлялося, що Україна повернула 6057 тіл. 
  • При цьому Росія навмисне ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, повертаючи їх в понівеченому стані, а під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців. 
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