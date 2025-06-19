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У Києві попрощалися з актором Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті

Він служив у складі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". 

У Києві попрощалися з актором Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті
Фото: instagram.com/motrichka

У Києві попрощалися з актором Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті. 

Про це повідомляє nzl.media.

Прощання розпочалося біля Театру на Подолі, де чоловік працював. Після цього домовину перенесли до Михайлівського Золотоверхого собору, де відбулася панахида.

Прощання з Юрієм Феліпенком
Фото: nzl.media
Прощання з Юрієм Феліпенком

Прощання з Юрієм Феліпенком
Фото: nzl.media
Прощання з Юрієм Феліпенком

Юрій приєднався до Збройних сил у квітні 2024 року. Він служив у складі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Про його загибель 15 червня повідомила дружина

Феліпенку було 32 роки. Він грав у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомий за ролями у драмах "Сірі бджоли" за книгою Андрія Куркова та "За двома зайцями" Івана Нечуя-Левицького та Михайла Старицького. Також він грав у серіалі "Обіцянка богу".

Прощання з Юрієм Феліпенком
Фото: nzl.media
Прощання з Юрієм Феліпенком

Прощання з Юрієм Феліпенком
Фото: nzl.media
Прощання з Юрієм Феліпенком
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