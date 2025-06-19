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Студентам деяких університетів у Франції заборонили використовувати ноутбуки під час лекцій

Студентів хочуть заохотити концентруватися на освіті, а не соцмережах і онлайн-покупках. 

Студентам деяких університетів у Франції заборонили використовувати ноутбуки під час лекцій
Ейфелева вежа у Парижі, фото ілюстративне
Фото: ЕРА/UPG

Декілька французьких університетів заборонили використання комп'ютерів під час лекцій, мотивуючи студентів робити конспекти від руки. Це – один з останніх кроків країни у намаганні обмежити вплив екранів на молодь, пише The Times

Вищі навчальні заклади сказали, що хочуть звести відволікання до мінімуму та захопити студентів концентруватися на заняттях, а не на скроллингу соцмереж або онлайн-шопінгу. Одним з ВНЗ, що впровадив заборону, є Католицький західний університет. 

"Наші лектори не повинні викладати перед студентами, які відволікаються", – сказав його представник. 

Аналогічну заборону, але лише для перший й другий курсів застосував престижний Інститут політичних наук.

Вільні факультети філософії і психології в Парижі та програма політичної науки, приватний коледж в Анжері, що спеціалізується на комунікаціях, менеджменті та гуманітарних науках теж впровадили таке правило. В інших навчальних закладах до заборони вдалися окремі викладачі. 

Жульєн Дамо, який викладає в Sciences Po в Парижі, де здобував освіту президент Еммануель Макрон, сказав, що деякі студенти позитивно відгукнулися про нововведення. 

Чимало психологів переконані, що ручне конспектування сприяє вивченню. 

  • Франція намагається обмежити використання девайсів молоддю, зокрема – заборонити використання соцмереж до 15-річного віку. Також країна прагне виробити культуру виховування дітей "без екранів" до трьох років. 
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