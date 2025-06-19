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На Одещині судитимуть посадовця ТЦК, якого звинувачують у «коригуванні» даних у системі «Оберіг»

Обвинувальний акт скеровано до суду.

На Одещині судитимуть посадовця ТЦК, якого звинувачують у «коригуванні» даних у системі «Оберіг»
Фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо співробітника Подільського РТЦК та СП в Одеській області, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників «Оберіг» для охочих уникнути мобілізації, повідомляє ДБР. 

Протиправною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку чоловіків, що дозволяло «клієнтам» навіть виїздити за кордон.

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Слідство встановило, що незаконною схемою встигли скористатися щонайменше 12 разів. За свою «допомогу» посадовець брав з однієї людини 3 тис. доларів США. Завдяки ДБР частина «клієнтів» фігуранта вже знайдена та мобілізована до війська, частина – подана у розшук.

Співробітник центру комплектування повністю визнав свою провину та обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до двох років.
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