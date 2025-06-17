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"По конкурсу розброньовувати?": Ляшко про критерії розбронювання цивільних медиків у військо

Віктор Ляшко прокоментував претензії лікарів щодо непрозорості розбруньковування медиків.

"По конкурсу розброньовувати?": Ляшко про критерії розбронювання цивільних медиків у військо
Фото: armyinform.

“ Ми забронювали лікарів, щоб не їх ловили на блокпостах, а ви кажете: давайте прозоро, давайте ще по конкурсах”.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB. ua у проєкті “Боляче”.

“Давайте по конкурсу будемо розбронювати? Є лікарня, в якій ми розуміємо, які профілі надання допомоги і є запит від Міноборони про спеціальності, потрібні для війська зараз. У лікарні може бути п'ять травматологів, два хірурга. То ми з цієї лікарні кого повинні забрати? Одного хірурга чи одного травматолога? “ - каже Ляшко.

Відповідаючи на питання про те, що лікарі хочуть справедливої, прозорої системи та розуміння, за яким принципом відбувається розбронювання, міністр сказав:

“Коли лікарі оце озвучують, вони військовозобов'язані по закону. Вони сьогодні працюють, надають меддопомогу. Сьогодні країна воює. Якщо ми будемо розводити дискусії навколо цього, це проблема”.

Він пояснив, що на розбронювання є запит:

“Прислали нам на 1000 осіб, ми подивилися, раціонально розпланували, передали на областях, подивилися по лікарнях, десь в якійсь лікарні заберуть більше, в якійсь менше. І тут лишається: “Давайте прозоро, давайте ще по конкурсах”.

Ляшко каже, що якщо у МОЗ розуміють, що, наприклад, у Київській області є команда хірургів, яка фінансово не забезпечує відділення, і воно рано чи пізно буде закриватись, то можуть взяти хірурга звідти.

“Зараз будемо виписувати конкурс, індикатори, ще щось. Це дурня. Хотілось би, щоб було бажання людей претендувати в цю тисячу, яку запросило Міноборони, щоб ми по конкурсу казали, кого допускаємо, хто піде в лави Збройних сил”, - додав голова МОЗ.

Нагадаємо, раніше МОЗ ухвалило рішення про стовідсоткове бронювання медиків комунальних та державних медзакладів. Розбронювання відбувається за запитом Міноборони до МОЗ, і МОЗ вирішує, кого розброньовувати. Це рішення було розкритиковане низкою експертів. Зокрема казали про дискримінацію лікарів приватної медицини і нестачу медиків у ЗСУ.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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