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Лікарня Києва подала на МОЗ до суду через зміну правил з ендопротезування - міністр

Одна зі столичних лікарень подала позов на міністерство через зміну правил ендопротезування.

Лікарня Києва подала на МОЗ до суду через зміну правил з ендопротезування - міністр
Фото: Оксфорд медікал

У медзакладі вважають, що МОЗ не має права регулювати їхню роботу.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB .ua у проєкті “Боляче”.

Міністр каже, що це була типова історія ендопротезування колінного і кульшового суглоба:

“Держава закуповує, НСЗУ оплачує, але люди чомусь купують ендопротези, які не ставляться на баланс і не обліковуються”.

За словами Ляшка, травматологам розповіли, що так не можна, зробили по-іншому закупки, закупили інструменти, визначили заклади, де безкоштовно будуть, зробили електронний лист очікування.

“Людина відмовляється від закупленого держава? Має бути процедура, ви як лікарня купіть іншого виробника і людина має оплатити в касу. Зібрали знову травматологів. Запустили знову процес. Що роблять? В суд подали на МОЗ одна з лікарень Києва, що не можна регулювати їхню роботу”, - говорить очільник МОЗ.

Нагадаємо, в Україні має запрацювати електронна черга для пацієнтів, яким потрібне ендопротезування. Віктор Ляшко обіцяв, що електронна черга на ендопротезування запрацює до кінця 2024 року.

Повністю бесіду з Віктором Ляшком читайте тут. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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