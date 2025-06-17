Як у медсистемі через ІТ-рішення прокручують афери з грошима — пояснив Ляшко

Міністр Віктор Ляшко знає про наявність медичних інформаційних систем (сервісів на кшталт Helsi), які роблять махінації з даними, щоб отримувати більше коштів від держави.

Жодна система сама не маніпулює, якщо лікар не захоче ввести код, який запропонувала система.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB. ua у проєкті “Боляче”.

“Тут питання не з махінаціями даних, а з програмним продуктом, який при кодуванні підсвічує, який код краще ввести, щоб потім НСЗУ оплатила більше грошей. Якщо був діагноз і ти його вводиш, а тобі підсвічує, що цей дасть більше коштів, ти його вводиш, це ж не система його ввела, так? ”, - пояснює він.

За словами Ляшка, МОЗ саме тому постійно змінює правила, щоб унеможливити системні речі, коли запрограмували і починають нарощувати той чи інший вид послуг.

“Аномалії завжди висвічуються. По них розпочинаються процеси, штрафні санкції, політичні процеси. А потім:кажуть, що НСЗУ забрала 9 млн, лікарня - банкрут, що нам робити?». А я кажу: "Коли ви це робили, не думали, що можуть оштрафувати?». Хто винен? Знову Гусак і Ляшко, а не ті, хто допустив ці порушення”, - каже міністр.

Нагадаємо, нещодавно вибухнув скандал, коли НСЗУ призупинила виплати 36 лікарням, які згодом поновила після отримання пояснень — чому вони закуповують мало ліків для пацієнтів.

Повністю бесіду з Віктором Ляшком читайте тут.