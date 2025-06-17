“Ми не витягуємо”: після перевірок більшість медзакладів відмовляється лікувати інсульти — Ляшко

Після перевірок більшість відмовляється від пакета на інсульти. Кажуть: “Ми не витягуємо”.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB. ua у проєкті “Боляче”.

Міністр розповів, як відомство перевіряло лікування пацієнтів з інсультами і з інфарктами.

“Ми продивилися маршрути екстренки. Кожен другий віз в лікарню не за контрактом, а в найближчу. Подивилися, що з діагностикою: промапували кількість інсультних центрів і томографів. Привозили людину – якщо в тебе пакет був, а не було томографа, ти не міг визначити тип інсульту і спланувати тактику лікування. Паралельно зробили, куди везти інфаркти і де можна зробити стентування / шунтування. І якщо порівняти картинки 2022 і 2025 років – я цим пишаюсь”, - каже міністр.

За його словами, проблему з те риторіальною доступністю до лікарень:

“90%+ пацієнтів везуть у ту лікарню, де можуть надати послуги, які повинні. Чи можуть щось не надати? Можуть. Але для цього ми, коли забезпечили томографами, почали контролювати наявність тромболітиків, зробили нові стандарти, запустили моніторинги саме МОЗу”.

Після того, як відомство визначило “групу ризику” лікарень з аномальними показниками, їм дали три місяці на виправлення, а після того, як приїхали знов, більшість закладів стали відмовлятися від пакету на інсульти. Кажуть: “Ми не витягуємо”.

Нагадаємо, МОЗ та НСЗУ виконали низку моніторингів та перевірок лікування інсультів та інфарктів.

Які порушення виявляли під час перевірок, ми детально писали тут.

Повністю бесіду з Віктором Ляшком читайте тут.