МОЗ створить держустанову для контролю якості меддопомоги

Одну із державних установ, яка займалася певним напрямком, МОЗ планує переформатувати на установу по контролю якості меддопомоги.

Планують зробити адміністрацію з медиків, які будуть займатися адміністративними речами, а їхній бюджет дозволятиме контрактувати відповідних експертів.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB. ua у проєкті “Боляче”.

“Потенційно ми ще хочемо і медосвіти, але ще не замахуємося на це”, - каже Ляшко.

Експертів планують відібрати шляхом конкурсу, але залучати тільки тоді, коли потрібно щось розглянути.

“Бо не можна мати установу, в якій будуть експерти з акушерства-гінекології, перинатальної допомоги, хірургії, нейрохірургії і так далі. Простіше, на якийсь визначати певну тематику ключову, контрактувати експертів. Вони виїжджають і дивляться по закладах, що відбувається”, - каже міністр.

Запустити ініціативу МОЗ планує уже цьогоріч.

Нагадаємо, Віктор Ляшко також планує впровадити лікарське самоврядування, якщо буде ухвалений відповідний закон.

Повністю бесіду з Віктором Ляшком читайте тут.