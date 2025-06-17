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МОЗ створить держустанову для контролю якості меддопомоги

Одну із державних установ, яка займалася певним напрямком, МОЗ планує переформатувати на установу по контролю якості меддопомоги. 

МОЗ створить держустанову для контролю якості меддопомоги
Віктор Ляшко
Фото: скрин відео

Планують зробити адміністрацію з медиків, які будуть займатися адміністративними речами, а їхній бюджет дозволятиме контрактувати відповідних експертів.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB.ua у проєкті “Боляче”.

“Потенційно ми ще хочемо і медосвіти, але ще не замахуємося на це”, - каже Ляшко.

Експертів планують відібрати шляхом конкурсу, але залучати тільки тоді, коли потрібно щось розглянути.

“Бо не можна мати установу, в якій будуть експерти з акушерства-гінекології, перинатальної допомоги, хірургії, нейрохірургії і так далі. Простіше, на якийсь визначати певну тематику ключову, контрактувати експертів. Вони виїжджають і дивляться по закладах, що відбувається”, - каже міністр.

Запустити ініціативу МОЗ планує уже цьогоріч.

Нагадаємо, Віктор Ляшко також планує впровадити лікарське самоврядування, якщо буде ухвалений відповідний закон.

Повністю бесіду з Віктором Ляшком читайте тут. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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