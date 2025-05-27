Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
ГоловнаСуспільствоПодії

НАЗК: у деклараціях посадовців ТЦК та СП виявили порушення на понад 36 млн грн

Наразі повністю перевірили 18 декларацій.

НАЗК: у деклараціях посадовців ТЦК та СП виявили порушення на понад 36 млн грн
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

Національне агентство з питань запобігання корупції з 2024 по 2025 рік розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК та СП і виявило низку порушень.

Про це йдеться на сайті Агентства.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Повністю перевірили 18 декларацій і виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення — на понад 5,6 млн грн, а також необґрунтованих активів — на понад 2,6 млн грн.

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за 2022 рік встановили ознаки незаконного збагачення. За даними НАЗК, з серпня 2021 по липень 2023 року близькі особи посадовця придбали активи на понад 8,8 млн грн — дві квартири в Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat і Ford Ranger, а також $65 тис., подаровані дружині її батьком, чий дохід не дозволяв здійснити таку передачу коштів.

Крім того, посадовець не задекларував шість об’єктів нерухомості у власності, ще два — у користуванні, два автомобілі, а також доходи, отримані ним і його дружиною.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України. Слідство завершене, справу передали до суду.

У декларації офіцера відділу рекрутингу Одеського ОТЦК та СП за 2022 рік виявлиеи недостовірні відомості на понад 3,8 млн грн. Він не задекларував земельну ділянку у власності, квартиру у користуванні, дві квартири доньки, а також зазначив неправильну вартість житла, трьох автомобілів і мотоцикла. Крім того, не вказав корпоративні права. Триває розслідування.

Ще одне провадження за ст. 366-2 відкрило ДБР щодо командира відділення Богодухівського РТЦК та СП Харківської області. У його деклараціях за 2022 і 2023 роки виявили недостовірні відомості на понад 2,6 млн та 2 млн грн відповідно — зокрема, не вказані дві земельні ділянки, квартиру, дохід і грошові активи.

Схожі порушення знайшли у декларації начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області. За 2023 рік він не задекларував житловий будинок і земельну ділянку, якими користувався разом із сім’єю. 

Крім того, Ленінський райсуд Харкова оштрафував командира відділення Харківського обласного ТЦК та СП на 17 тис. грн за адміністративне правопорушення. У декларації він не вказав дві земельні ділянки, спотворив дані про вартість автомобіля та свій дохід.

﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies