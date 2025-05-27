НАЗК: у деклараціях посадовців ТЦК та СП виявили порушення на понад 36 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції з 2024 по 2025 рік розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК та СП і виявило низку порушень.

Про це йдеться на сайті Агентства.

Повністю перевірили 18 декларацій і виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення — на понад 5,6 млн грн, а також необґрунтованих активів — на понад 2,6 млн грн.

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за 2022 рік встановили ознаки незаконного збагачення. За даними НАЗК, з серпня 2021 по липень 2023 року близькі особи посадовця придбали активи на понад 8,8 млн грн — дві квартири в Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat і Ford Ranger, а також $65 тис., подаровані дружині її батьком, чий дохід не дозволяв здійснити таку передачу коштів.

Крім того, посадовець не задекларував шість об’єктів нерухомості у власності, ще два — у користуванні, два автомобілі, а також доходи, отримані ним і його дружиною.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України. Слідство завершене, справу передали до суду.

У декларації офіцера відділу рекрутингу Одеського ОТЦК та СП за 2022 рік виявлиеи недостовірні відомості на понад 3,8 млн грн. Він не задекларував земельну ділянку у власності, квартиру у користуванні, дві квартири доньки, а також зазначив неправильну вартість житла, трьох автомобілів і мотоцикла. Крім того, не вказав корпоративні права. Триває розслідування.

Ще одне провадження за ст. 366-2 відкрило ДБР щодо командира відділення Богодухівського РТЦК та СП Харківської області. У його деклараціях за 2022 і 2023 роки виявили недостовірні відомості на понад 2,6 млн та 2 млн грн відповідно — зокрема, не вказані дві земельні ділянки, квартиру, дохід і грошові активи.

Схожі порушення знайшли у декларації начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області. За 2023 рік він не задекларував житловий будинок і земельну ділянку, якими користувався разом із сім’єю.

Крім того, Ленінський райсуд Харкова оштрафував командира відділення Харківського обласного ТЦК та СП на 17 тис. грн за адміністративне правопорушення. У декларації він не вказав дві земельні ділянки, спотворив дані про вартість автомобіля та свій дохід.