До проєкту "Контракт 18–24" хочуть долучити спеціальності, пов’язані з дронами

Розглядається розширення проєкту "Контракт 18–24" на спеціальності, пов’язані з дронами.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
"Розглядаємо розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами. На мою думку, це точно має бути більш тривалий контракт - наприклад, два роки, бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей", - написав він у Telegram.
Паліса зазначив, що 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника - це заслуга розрахунків БПЛА.
"Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників - неможливо", - додав він.
Що таке "Контракт 18-24"
- Міністерство оборони в лютому розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
- Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
- 9 березня в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних сил України склали присягу перші військовослужбовці, які уклали річний контракт "18-24".
- Наразі в проєкті беруть участь 16 бригад ЗСУ.