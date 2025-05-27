До проєкту "Контракт 18–24" хочуть долучити спеціальності, пов’язані з дронами

Розглядається розширення проєкту "Контракт 18–24" на спеціальності, пов’язані з дронами.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Розглядаємо розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами. На мою думку, це точно має бути більш тривалий контракт - наприклад, два роки, бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей", - написав він у Telegram.

Паліса зазначив, що 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника - це заслуга розрахунків БПЛА.

"Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників - неможливо", - додав він.

Що таке "Контракт 18-24"