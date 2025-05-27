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Поліція затримала трьох чоловіків і жінку, причетних до нападу на військових ТЦК у Черкасах

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за статтею "хуліганство", а також додаткової кваліфікації. 

Поліція затримала трьох чоловіків і жінку, причетних до нападу на військових ТЦК у Черкасах
Фото: Нацполіція

Управління Нацполіції в Черкаській області повідомило про затримання групи осіб, яких підозрюють у причетності до нападу на військовослужбовців ТЦК і СП в Черкасах. Затримані - троє чоловіків й одна жінка 

Про це повідомила пресслужба Нацполу. 

"26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. У рамках відкритого кримінального провадження, завдяки злагодженим діям співробітників карного розшуку, спецпідрозділу БПОП, Черкаського районного управління поліції, відділу кримінального аналізу, слідчих підрозділів та інших служб, поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це - троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з’ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування. Чоловіки затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.

  • Раніше Сухопутні війська нагадали, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців ТЦК та СП, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. 
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