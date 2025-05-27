Уряд затвердив новий порядок компенсації комунальних послуг для закладів, де розміщуються переселенці

Виплати здійснюватимуть безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких вони перебувають.

Уряд ухвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 27 травня.

«Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду», – зазначив він.

Шмигаль пояснив, що виплати здійснюватимуть безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких вони перебувають.

«Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою у квартал», – підкреслив прем’єр-міністр та додав, що уряд продовжує допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців.