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Уряд затвердив новий порядок компенсації комунальних послуг для закладів, де розміщуються переселенці

Виплати здійснюватимуть безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких вони перебувають.

Уряд затвердив новий порядок компенсації комунальних послуг для закладів, де розміщуються переселенці
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Уряд ухвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини внутрішньо переміщених осіб. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 27 травня.

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«Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду», – зазначив він. 

Шмигаль пояснив, що виплати здійснюватимуть безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких вони перебувають. 

«Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою у квартал», – підкреслив прем’єр-міністр та додав, що уряд продовжує допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців.

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