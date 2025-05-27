Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
ГоловнаСуспільствоПодії

На Кіровоградщині судитимуть місцевого суддю у справі заволодіння коштами підприємця

Обвинувальний акт скеровано до суду.

На Кіровоградщині судитимуть місцевого суддю у справі заволодіння коштами підприємця
Фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо судді одного з районних судів Кропивницького, якого Бюро викрило на шахрайстві, передає ДБР. 

Суддя запевнив знайомого комерсанта, що має дружні зв’язки зі своїм колегою з місцевого окружного адміністративного суду і може домовитись щодо позитивного рішення за його справою.

Підприємство оскаржувало в суді рішення комісії ГУ ДПС України у Кіровоградській області щодо зупинення реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За позитивне рішення суддя просив 2 тисячі доларів США.

Насправді суддя-зловмисник не домовлявся зі колегою із окружного адмінсуду, а просто дочекавшись позитивного рішення попросив заплатити «за послугу».

Служителя Феміди було затримано на «гарячому» під час отримання всієї суми.

Його обвинувачують у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies