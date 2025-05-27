На Кіровоградщині судитимуть місцевого суддю у справі заволодіння коштами підприємця

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо судді одного з районних судів Кропивницького, якого Бюро викрило на шахрайстві, передає ДБР.

Суддя запевнив знайомого комерсанта, що має дружні зв’язки зі своїм колегою з місцевого окружного адміністративного суду і може домовитись щодо позитивного рішення за його справою.

Підприємство оскаржувало в суді рішення комісії ГУ ДПС України у Кіровоградській області щодо зупинення реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

За позитивне рішення суддя просив 2 тисячі доларів США.

Насправді суддя-зловмисник не домовлявся зі колегою із окружного адмінсуду, а просто дочекавшись позитивного рішення попросив заплатити «за послугу».

Служителя Феміди було затримано на «гарячому» під час отримання всієї суми.

Його обвинувачують у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.