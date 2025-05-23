На Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на "контрабанді" чоловіків мобілізаційного віку

За свої "послуги" митник вимагав по $16 000 з людини.

У Закарпатській області працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили інспектора митної служби, який намагався налагодити схему незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон.

Про це повідомляє ДБР.

Працівник Закарпатської митниці запропонував двом чоловікам організувати їхній виїзд з України в обхід офіційного контролю. За 300 метрів до пункту пропуску він мав забрати у них паспорти й самостійно "домовитися" з колегами щодо безперешкодного перетину та внесення фіктивних відміток про законний виїзд. Далі, за його задумом, "клієнти" проходили кордон без перевірок.

За свої "послуги" митник вимагав по $16 000 з кожного, з яких 6 тисяч отримав авансом. У разі успіху він планував зробити цю схему постійною.

"Інспектора затримали на гарячому під час супроводу "клієнтів" до кордону та одержання ще $26 000", — ідеться у повідомленні ДБР.

Митнику повідомлено про підозру та суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави 1 млн 200 тис. грн.