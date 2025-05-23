У Дніпрі суддя на мотоциклі збив пішохода. Постраждалий загинув

Правоохронці ДБР з’ясовують всі обставини смертельної ДТП за участі судді у місті Дніпро. Аварія сталася уранці 23 травня.
Про це інформує пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів міста Дніпро, перебуваючи за кермом мотоцикла, збив пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення, від отриманих травм, пішохід загинув на місці.
На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Слідчі встановили, що водій мотоцикла був тверезим.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.
- 25 травня 2023 року голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, наїхав на військовослужбовця Національної гвардії. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.
- За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
- На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
- Того ж місяця Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.