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У Дніпрі суддя на мотоциклі збив пішохода. Постраждалий загинув

ДБР розслідує всі обставини смертельної ДТП.

У Дніпрі суддя на мотоциклі збив пішохода. Постраждалий загинув
Фото: ДБР

Правоохронці ДБР з’ясовують всі обставини смертельної ДТП за участі судді у місті Дніпро. Аварія сталася уранці 23 травня.

Про це інформує пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів міста Дніпро, перебуваючи за кермом мотоцикла, збив пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення, від отриманих травм, пішохід загинув на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Слідчі встановили, що водій мотоцикла був тверезим.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

  • 25 травня 2023 року голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, наїхав на військовослужбовця Національної гвардії. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.
  • За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
  • На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
  • Того ж місяця Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
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