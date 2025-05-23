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У Миколаєві зранку стався вибух побутового газу у багатоповерхівці, постраждала жінка

Постраждалу з опіками різного ступеня госпіталізовано до медичного закладу. Лікарі оцінюють стан як важкий.

У Миколаєві зранку стався вибух побутового газу у багатоповерхівці, постраждала жінка
Фото: ДСНС

Сьогодні зранку на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в Інгульському районі Миколаєва пролунав вибух, повідомив мер міста. 

За попередньою інформацією, його спричинив побутовий газ.

Наразі відомо про одну постраждалу жінку. Її з опіками різного ступеня, госпіталізовано до медичного закладу. Лікарі оцінюють стан як важкий.

У квартирі зруйновано внутрішні перегородки, частково пошкоджені вікна та балкони квартир на верхніх поверхах, а також два легкових автомобілі, припаркованих поблизу будинку.

Загалом із будинку евакуйовано 25 мешканців. Рятувальники розгорнули на місці події пункт екстреної психологічної допомоги. За підтримкою звернулось 11 людей з гострою реакцією на стрес.

Для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучалось 18 співробітників, 3 одиниць техніки ДСНС, бригади аварійної газової служби та швидкої медичної допомоги, співробітники правоохоронних органів.

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