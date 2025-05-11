Художниця Нана Бякова досліджує зміни в Миколаєві та трансформацію стосунків з предметами, що складають приватну памʼять і буденність.

10 травня в Миколаєві у порсторі “8 Причал” пройшов показ перформансу та відеоінсталяції «Втрачений рух» художнці Нани Бякової.

За словами організатрів, «Втрачений рух» є спробою надати неживим та нерухомим істотам властивості живого та навпаки. Авторка розглядає об'єкти, що є частиною ландшафту, як складові тілесного архіву, а тіло – як об'єкт. Перформанс включає відеоінсталяції, що не мають очевидного початку чи кінця та рухові композиції, що, за задумом, створюють візерунки документованого архіву. Бякова досліджує зміни в Миколаєві та трансформацію стосунків з предметами, що складають приватну памʼять та буденність.

Робота над проєктом «Втрачений рух» почалась у 2023 році в межах Стипендії імені Антонена Арто від агенції proto produkciia. «Втрачений рух» показували в Берліні, Бухаресті, Києві та Вроцлаві. Тепер він повернувся у Миколаїв, де авторка його створила.

Нана Бякова – міждисциплінарна мисткиня з Миколаєва. Наприкінці 2023-го, після трьох років перебування в Японії, вона повернулася у рідне місто вперше. Об’єктами її дослідження стали ракетний крейсер «Україна», будівельні крани, кришталеві фужери в серванті та сукні у покинутій родинній квартирі.

Фото: Наталія Лебідь Перформанс «Втрачений рух»

Фото: Наталія Лебідь Перформанс «Втрачений рух»

«Повернувшись у Миколаїв після трьох років міграції, Нана питає себе, чи немає привидів у цих кімнатах. Привиди – це не мертве, а незавершене. Вони стають агентами пам’яті – тої, що зберігає рух свого нездійсненого призначення, переходу» – каже кураторка показу в Миколаєві Анна Потьомкіна.

Після показу в Миколаєві «Втрачений рух» авторка планує реінтерпретувати перформанс та дистанційно представити його в Італії за допомогою локальних перформерок.

Фото: Наталія Лебідь Перформанс «Втрачений рух»

Фото: Наталія Лебідь Перформанс «Втрачений рух»