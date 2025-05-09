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17 працівників української кіноіндустрії увійшли до складу Європейської кіноакадемії

Організація традиційно оголошує про оновлення складу 9 травня, у День Європи.

17 працівників української кіноіндустрії увійшли до складу Європейської кіноакадемії
Статуетка премії EFA «Європейський кіноприз»
Фото: europeanfilmawards.eu

9 травня Європейська кіноакадемія (European Film Academy) оголосила список нових членів. Про це йдеться на сайті організації.

EFA зазначило, що за останні п’ять років кількість учасників організації збільшилась на 30%. Цього року Європейська кіноакадемія прийняла 770 представників кіноіндустрії з 52 країн; серед них 51% чоловіки, 48% жінки, 1% ідентифікує себе як небінарні особи.

Від України до EFA увійшли 17 працівників і працівниць кіноіндустрії:

  • В'ячеслав (Славік) Бігун, режисер
  • Олександра Братищенко, продюсерка
  • Ольга Черних, режисерка
  • Олег Головошкін, звукорежисер
  • Антоніо Лукіч, режисер
  • Андрій Лисецький, оператор
  • Аліна Максименко, режисерка
  • Павло Мельник, звукорежисер
  • Марія Нестеренко, звукорежисерка
  • Сергій Прокопенко, звукорежисер
  • Олесь Санін, режисер
  • Марія Шуб, художниця-постановниця
  • Володимир Третьяков, звукорежисер
  • Марина Врода, режисерка
  • Михайло Закуцький, звукорежисер
  • Олександр Земляний, оператор
  • Олексій Згоник, продюсер

Крім того, від Нідерландів до складу EFA увійшла українська режисерка Марія Пономарьова; у 2016 році вона отримала ступінь магістра на програмі з художнього дослідження кіно в Нідерландській кіноакадемії, працює в Нідерландах.

Водночас, Європейська кіноакадемія прийняла до свого складу представника Росії – Маркела Мартинова, супервайзера візуальних ефектів, якутського аніматора. 

Про Європейську кіноакадемію:

  • Європейська кіноакадемія заснована у 1988 році в Берліні з ініціативи європейських кінорежисерів для просування європейського кінематографа у світі. 
  • З 1 травня 2024 року EFA очолює Жульєт Бінош, вона замінила на посаді Агнєшку Голланд.
  • До початку 2025 року у складі правління EFA був український продюсер Денис Іванов.
  • Після оновлення, у складі EFA – 142 представника української кіноіндустрії.
  • У березні 2022 Європейська кіноакадемія приєдналася до ініціативи Української кіноакадемії в бойкоті російських фільмів.
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