17 працівників української кіноіндустрії увійшли до складу Європейської кіноакадемії

Організація традиційно оголошує про оновлення складу 9 травня, у День Європи.

9 травня Європейська кіноакадемія (European Film Academy) оголосила список нових членів. Про це йдеться на сайті організації.

EFA зазначило, що за останні п’ять років кількість учасників організації збільшилась на 30%. Цього року Європейська кіноакадемія прийняла 770 представників кіноіндустрії з 52 країн; серед них 51% чоловіки, 48% жінки, 1% ідентифікує себе як небінарні особи.

Від України до EFA увійшли 17 працівників і працівниць кіноіндустрії:

В'ячеслав (Славік) Бігун, режисер

Олександра Братищенко, продюсерка

Ольга Черних, режисерка

Олег Головошкін, звукорежисер

Антоніо Лукіч, режисер

Андрій Лисецький, оператор

Аліна Максименко, режисерка

Павло Мельник, звукорежисер

Марія Нестеренко, звукорежисерка

Сергій Прокопенко, звукорежисер

Олесь Санін, режисер

Марія Шуб, художниця-постановниця

Володимир Третьяков, звукорежисер

Марина Врода, режисерка

Михайло Закуцький, звукорежисер

Олександр Земляний, оператор

Олексій Згоник, продюсер

Крім того, від Нідерландів до складу EFA увійшла українська режисерка Марія Пономарьова; у 2016 році вона отримала ступінь магістра на програмі з художнього дослідження кіно в Нідерландській кіноакадемії, працює в Нідерландах.

Водночас, Європейська кіноакадемія прийняла до свого складу представника Росії – Маркела Мартинова, супервайзера візуальних ефектів, якутського аніматора.

Про Європейську кіноакадемію: