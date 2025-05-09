17 працівників української кіноіндустрії увійшли до складу Європейської кіноакадемії

9 травня Європейська кіноакадемія (European Film Academy) оголосила список нових членів. Про це йдеться на сайті організації.
EFA зазначило, що за останні п’ять років кількість учасників організації збільшилась на 30%. Цього року Європейська кіноакадемія прийняла 770 представників кіноіндустрії з 52 країн; серед них 51% чоловіки, 48% жінки, 1% ідентифікує себе як небінарні особи.
Від України до EFA увійшли 17 працівників і працівниць кіноіндустрії:
- В'ячеслав (Славік) Бігун, режисер
- Олександра Братищенко, продюсерка
- Ольга Черних, режисерка
- Олег Головошкін, звукорежисер
- Антоніо Лукіч, режисер
- Андрій Лисецький, оператор
- Аліна Максименко, режисерка
- Павло Мельник, звукорежисер
- Марія Нестеренко, звукорежисерка
- Сергій Прокопенко, звукорежисер
- Олесь Санін, режисер
- Марія Шуб, художниця-постановниця
- Володимир Третьяков, звукорежисер
- Марина Врода, режисерка
- Михайло Закуцький, звукорежисер
- Олександр Земляний, оператор
- Олексій Згоник, продюсер
Крім того, від Нідерландів до складу EFA увійшла українська режисерка Марія Пономарьова; у 2016 році вона отримала ступінь магістра на програмі з художнього дослідження кіно в Нідерландській кіноакадемії, працює в Нідерландах.
Водночас, Європейська кіноакадемія прийняла до свого складу представника Росії – Маркела Мартинова, супервайзера візуальних ефектів, якутського аніматора.
Про Європейську кіноакадемію:
- Європейська кіноакадемія заснована у 1988 році в Берліні з ініціативи європейських кінорежисерів для просування європейського кінематографа у світі.
- З 1 травня 2024 року EFA очолює Жульєт Бінош, вона замінила на посаді Агнєшку Голланд.
- До початку 2025 року у складі правління EFA був український продюсер Денис Іванов.
- Після оновлення, у складі EFA – 142 представника української кіноіндустрії.
- У березні 2022 Європейська кіноакадемія приєдналася до ініціативи Української кіноакадемії в бойкоті російських фільмів.